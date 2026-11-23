Українські морські дрони знищили російський корвет "Меркурій" із бойовим вертольотом Ка-27, а також уразили російський суховантаж MV ANGARA поблизу берегів Лівії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Дякую воїнам Служби безпеки України та всіх наших Сил оборони України, які були задіяні для виконання цих завдань. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції – визначені цілі досягнуті", – написав Зеленський у соціальній мережі Facebook.

За словами глави держави, в операції поблизу берегів Лівії українські воїни задіяли сім морських дронів українського виробництва. Попри намагання противника протидіяти, був затоплений один із найновіших російських кораблів – корвет "Меркурій", який прийняли на озброєння під час повномасштабної війни у 2023 році. Разом із корветом був знищений і бойовий вертоліт Ка-27.

Другою ціллю операції став російський суховантаж MV ANGARA, який противник використовував для перевезення зброї. За даними президента, судно було уражено.

"Продовжуємо операції у визначених акваторіях. Відповідаємо Росії на агресію. Розвиваємо українську зброю", – резюмував Зеленський.

У СБУ уточнили, що спецоперацію провели Сили оборони України спільно зі спецслужбою поблизу лівійського порту Бенгазі. Безекіпажні катери доправили на визначену локацію та спустили на воду із так званого "материнського судна".

Попри намагання противника протидіяти з повітря, води та суходолу, безекіпажні катери СБУ виявили та уразили цілі. Був затоплений один із найновіших російських кораблів – багатоцільовий корвет "Меркурій" (бортовий номер 734) проєкту 20380, який входив до складу Чорноморського флоту ВМФ РФ. У спецслужбі додали, що кораблю не допомогло навіть те, що він сховався в порту. Разом із корветом пішов на дно і багатофункціональний бойовий вертоліт Ка-27, який перебував на його борту.

Другою ціллю операції став підсанкційний російський суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842), який противник використовував для перевезення зброї, військової техніки та забезпечення логістики РФ, зокрема в межах так званого "Сирійського" та "Лівійського експресу". Корвет "Меркурій" регулярно супроводжував ворожі морські конвої та охороняв MV ANGARA. За даними президента, судно було уражено. У СБУ наголосили, що обидва судна були законними військовими цілями, оскільки безпосередньо працювали на воєнні спроможності РФ.

"Сили оборони України вкотре продемонстрували, що російський військовий флот та його логістика не мають безпечних маршрутів навіть далеко за межами Чорного моря", – зазначається в повідомленні відомства ранком понеділка.

Як повідомлялося, у лівійському місті Бенгазі вибухнув російський корвет "Меркурий", він, ймовірно, знищений. Про інцидент 22 листопада повідомили провідні міжнародні та профільні медіа, зокрема агентство Reuters (через Arab News), турецьке державне агентство Anadolu та військово-морське видання Naval News.

Згодом Східний уряд Лівії підтвердив факт вибуху на російському судні у порту Бенгазі та засудив імовірну атаку безпілотників як порушення суверенітету країни.