Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити скорочений робочий день для працівників державних установ після масованих ворожих атак не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 20 серпня і станом на 21 листопада вона набрала лише 725 із необхідних для розгляду 25 тис. голосів.

"У зв'язку з регулярними масованими ракетними та дроновими атаками на територію України, які часто відбуваються у нічний час, прошу розглянути можливість запровадження скороченого робочого дня для працівників державних установ у випадках, коли вночі відбулася масштабна атака", – йшлося у петиції.

Автор петиції зазначає, що під час таких атак громадяни змушені проводити ніч в укриттях, практично не сплять, перебувають у стані сильного стресу та фізичного й емоційного виснаження.

"Попри це, наступного дня працівники державних установ повинні прибути на робочі місця та відпрацювати повний робочий день. Вважаю, що після масштабної нічної атаки доцільно передбачити скорочення робочого часу, наприклад до 2 години від встановленої тривалості робочого дня, із збереженням заробітної плати", – додав він.

Як повідомлялося, за час повномасштабного вторгнення у Києві лунало понад 2980 повітряних тривог загальною протяжністю 3337 годин (139 днів).