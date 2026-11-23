У ніч на 23 листопада російські окупанти атакували територію України 153 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляють Повітряні сили Збройних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed (42 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі України лишаються декілька ворожих БпЛА.