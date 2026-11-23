Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 20 населених пунктах області, 17 людей, у тому числі троє підлітків, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків зазнали поранень жінки 85 і 66 років та 25-річний чоловік, у 64-річної жінки – гострий інфаркт міокарда, ще 5 людей отримали гостру реакцію на стрес; у м. Люботин зазнали поранень дівчата 14 і 15 років та 17-річний юнак, отримала гостру реакцію на стрес 38-річна жінка; біля с. Феськи Золочівської громади поранено 42-річного чоловіка, ще один 42-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес; у с. Манцівка Великобурлуцької громади зазнали поранень 52-річний чоловік і 48-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.