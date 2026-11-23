Російські окупанти станом на 7:30 понеділка, 23 листопада, понад 10 разів атакували безпілотниками два райони Дніпропетровщини, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, у Дніпрі внаслідок удару пошкоджена транспортна інфраструктура. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили жінок 27 та 59 років.

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечена приватна оселя. Сталася пожежа.

На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний будинок та інфраструктура.