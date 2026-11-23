Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 22 населені пункти Сумщини, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

"У Новослобідській громаді внаслідок детонації ворожого дрона загинув 15-річний хлопець", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Глухівській, Сумській, Кролевецькій, Краснопільській, Середино-Будській громадах внаслідок ударів було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. У Шосткинській громаді пошкоджено приміщення пошти та господарське приміщення. У Недригайлівській громаді пошкоджено приміщення лісівництва та автомобіль.

Загалом нараховано 66 ударів. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.