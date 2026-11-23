Сили оборони України за минулу добу знешкодили 2471 російського військового, а також знищили 1459 БПЛА, 70 артилерійських систем і 5 танків, а також 651 одиницю автомобільної техніки противника повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Особовий склад: близько 1 639 641 (+2 471) осіб", – йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook.

Згідно з оприлюдненим зведенням, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 492 (+5) танків, 25 941 (+18) бойових броньованих машин, 2 298 (+3) РСЗВ, 1 768 (+1) засобів ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3 213 (+4) НРК, 618 262 (+1 459) БПЛА, 5278 крилатих ракет, 35 кораблів та катерів, 2 підводні човни, 178 713 (+651) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, та 4 932 (+7) одиниці спеціальної техніки.

Дані уточнюються.

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголосили в Генштабі.