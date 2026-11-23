В суботу, 21 листопада, в Балтійському морі ударами дронів було уражено російський залізничний Ro-Ro паром AMBAL, повідомив експерт моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"Вранці 21/11/2026 одночасно зі SPARTA II в Балтійському морі ударами БпЛА уражено відомий у вузьких кримських колах російський залізничний Ro-Ro паром AMBAL (Rail/Vehicles Carrier IMO 8807416)", – написав Клименко в соцмережі Facebook.

Він уточнив, що судно, яке знаходилося під санкціями України та США, було уражене приблизно в 20 м/милях на північ від Усть-Луга.

Загалом за два тижні було уражено п'ять російських суден. Так, 11 листопада у Фінській затоці під час виконання завдань у морі було уражено малий ракетний корабель проєкту 21631 "Наро-Фомінськ".

В суботу, 21 листопада, окрім парому AMBAL було уражене спеціальне транспортне судно "Спарта ІІ", яке перевозило зброю у Фінській затоці.

В неділю, 22 листопада, було знищено ракетний корвет проєкту 22380 "Меркурій" Чорноморського флоту у лівійському порту Бенгазі під час виконання завдання з ескортування суден зі спеціальними вантажами до Середземного моря.

В той же день атакою МБЕК було пошкоджено військовий транспорт ASCALON в Середземному морі.

Джерело: https://www.facebook.com/andrii.klymenko.158110/posts/pfbid02UxYztFZYJjBHqVbFKuUyHQ8xTm86JapnCUrmfGSbyLdHNYFjxP4ELKVbPMVNfvFWl

https://www.facebook.com/andrii.klymenko.158110/posts/pfbid0BLM5JW9CCVoNDDaNeBYGoSwQ5ZeAJZncAFHik7f4oFjTCMPqLRXMXvDLGCFFfms5l