В Димері на Київщині внаслідок російського удару відомо про дев'ять загиблих, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Кількість загиблих у Димері зросла до дев'яти", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Крім того, стало відомо, що з-під завалів вдалося врятувати живою 79-річну жінку.

"Її госпіталізували. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу", – повідомив очільник ОВА.

Роботи продовжуються.

Раніше було відомо про п'ятьох загиблих та шістьох постраждалих внаслідок удару російського БПЛА по житловому будинку в неділю, 22 листопада.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3140

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