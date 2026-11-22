Рятувальники в ході пошукової операції на місці російського удару у Димері на Київщині виявили тіло ще одного загиблого, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Димері рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до п'яти", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих та шістьох постраждалих внаслідок удару російського БПЛА по житловому будинку. Доля ще 10 людей лишалася невідомою.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3136