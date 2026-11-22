За оновленими даними, внаслідок удару по Немишлянському району Харкова постраждали троє людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"25-річний чоловік, 66-річна та 86-річна жінки постраждали в Немишлянському районі внаслідок "прильоту" ворожого дрону", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару пошкоджені будівля дитячого садка та скління вікон 4 багатоквартирних будинків.

Як повідомлялося раніше, російський БпЛА поцілив у дитячий садок у Немишлянському районі Харкова, постраждали двоє людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/27938