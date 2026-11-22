Представники України, США, Європи та Росії планують найближчим часом досягнути спільної згоди щодо архітектури європейської безпеки, заявив спеціальний представник президента США Джаред Кушнер.

"Протягом найближчих тижнів у рамках приватних переговорів та багатосторонніх дискусій ми маємо намір співпрацювати з Україною, нашими європейськими партнерами та Росією, щоб спробувати досягти спільної згоди щодо цієї архітектури. Якщо нам вдасться розробити механізм із чіткими зобов'язаннями, взаємними обов'язками та надійним виконанням, це додасть нам більшої впевненості в тому, що всі готові вжити необхідних кроків для досягнення миру", – написав Кушнер в соцмережі Х в неділю.

Він додав, що наразі нічого "не вважається узгодженим, доки це не буде узгоджено".

"Але готовність до діалогу щодо цих історичних питань створює важливу можливість зупинити кровопролиття", – наголосив він.

Джерело: https://x.com/jaredkushner/status/2124573146665955759?s=19