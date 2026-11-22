Загони швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагають на місці удару російського БпЛА по житловому будинку у Димері (Київська область).

"У селищі Димер Вишгородського району волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області та Національного комітету долучилися до ліквідації наслідків російського удару по п'ятиповерховому житловому будинку", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Спільно з рятувальниками ДСНС України волонтери беруть участь у пошуково-рятувальних роботах, надають першу психологічну допомогу людям із гострою реакцією на стрес. Вони також чергують на місці події, щоб за потреби оперативно надати першу допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського безпілотника частково зруйновано під'їзд п'ятиповерхового будинку. Внаслідок атаки загинули три людини, серед них – 18-річний юнак. Чотири людини, зокрема дитина, постраждали. Під завалами можуть перебувати 11 людей, які не виходять на зв'язок.

Пошуково-рятувальна операція триває.