Рятувальники в Димері Київської області в ході рятувальної операції на місці російського удару змогли врятувати з-під завалів дитину, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз хлопчику надають необхідну допомогу. Рятувальна операція триває весь день. Немає досі інформації про 10 людей, на жаль. Станом на цей час відомо, що загинули чотири людини", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він зазначив, що рятувальні роботи вести складно через постійні нові повітряні тривоги. Разом з тим, на місці достатньо сил, достатньо засобів рятувальників: більш ніж 130 людей залучені до робіт.

"Операція у Димері триватиме, поки не буде встановлена вся інформація по кожному прізвищу", – наголосив президент.

Як повідомлялося, у Димері російський БПЛА влучив у житловий будинок. На місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, піротехніки та психологи ДСНС.

Раніше було відомо про трьох загиблих.