Шеф-кухар Євген Клопотенко та боєць Третьої штурмової Ігор "Шева" Шевченко спекли торт "Вівальді" з вишнями й карамелізованим м'ясом.

Процес приготування торта "Вівальді" разом з бійцем "Шевою" та оригінальний рецепт страви Клопотенко виклав на своєму YouTube-каналі.

Як повідомили агентству у пресслужбі Третього армійського корпусу, оригінальний рецепт Клопотенко та Шевченко присвятили однойменій операції 3АК, під час якої було звільнено 277 км² та 16 населених пунктів.

Як повідомлялося, операцію спланував і очолив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Завдяки операції "Вівальді" вдалось захистити Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангів та убезпечити трасу Харків-Слов'янськ. Було зірвано наступ угруповання "Запад", який перекинув частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Вузловий.