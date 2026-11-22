Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, внаслідок удару є пошкодження обладнання, що вплинуло на стабільність електропостачання в регіоні та необхідність застосування аварійних відключень, повідомило НЕК "Укренерго".

"Станом на цю годину у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській областях застосовуються аварійні відключення електроенергії", – йдеться у інформації в телеграм компанії на початку вечора неділі.

Зазначається, що щойно дозволить безпекова ситуація, ремонтні бригади розпочнуть усунення наслідків атаки.

"Укренерго" додало, що на Одещині тим часом тривають роботи з відновлення магістральних електромереж, які зазнали значних руйнувань внаслідок російських обстрілів. Ремонтні підрозділи працюють цілодобово, щоб відновити передачу електроенергії до Одеси та прилеглих районів.