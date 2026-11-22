Рятувальники деблокували третє тіло у Димері (Вишгородський р-н, Київська обл.), де через ворожу атаку зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"Рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини з-під завалів житлового будинку в Димері. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Сил пережити цю непоправну втрату", – написав він у Телеграмі у неділю.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Телеграмі, особи двох загиблих встановлені: це жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.

Повідомляється, що роботу рятувальників ускладнюють постійна загроза повторних російських атак і повітряні тривоги, через які доводиться призупиняти роботи. До робіт залучено важку інженерну техніку для розбирання зруйнованих конструкцій та пошуку людей під завалами. На місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, піротехніки та психологи ДСНС.

Пошуково-рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.