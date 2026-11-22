Внаслідок удару по супермаркету NOVUS у Вишневому на Київщині одна людина загинула, ще троє поранені, один із постраждалих перебуває у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"Ворог забрав життя людини у Вишневому. Ще троє людей поранені, один із постраждалих перебуває у важкому стані. Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку", – написав він у Телеграмі у неділю.

Пожежу в будівлі магазину вже ліквідували. На місці працювали рятувальники та інші служби.

Як повідомляють у соціальних мережах, подія сталася у супермаркеті NOVUS.

На сторінці NOVUS у Фейсбуці підтверджено, що влучання сталося в їх мережі. "Сьогодні внаслідок ворожої атаки пошкоджено один із магазинів. Наразі на місці працюють усі відповідні служби, тривають необхідні роботи та оцінка ситуації. Ми координуємо свої дії з екстреними службами", – йдеться у повідомленні.