Військових інженерів та електриків залучатимуть до термінового відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"За дорученням президента, опрацювали залучення до ремонтних робіт Державної спеціальної служби транспорту, що підпорядкована Міноборони", – написав він у Телеграмі за підсумками наради з профільними міністрами, колегами з Офісу президента, керівниками обласних і міських адміністрацій та енергетиками.

За словами Корецького, цивільні комунальні служби не завжди можуть оперативно працювати в бойових умовах і не мають необхідної спеціальної техніки. Водночас підрозділи ДССТ уже мають досвід таких робіт, зокрема у прифронтових регіонах.

Крім того, Міноборони спільно із ЗСУ мають визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, актуалізувати їхні списки й за регіональним принципом направити цих спеціалістів у резерв ДССТ. Цей резерв залучатимуть за потреби для прискорення відновлювальних робіт після обстрілів.