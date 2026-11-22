Східний уряд Лівії підтвердив факт вибуху на російському судні у порту Бенгазі та засудив імовірну атаку безпілотників як порушення суверенітету країни, повідомляє Arab News.

"Уряд Лівії, що базується на сході країни, заявив у неділю, що попереднє розслідування вказує на те, що вибух на військово-морській базі Бенгазі на сході Лівії стався на борту російського корабля, що пришвартувався в порту міста. Зазначено, що підозрюють атаку дрона", – йдеться у повідомленні Arab News у неділю.

"Уряд засудив ймовірний напад як порушення суверенітету Лівії та загрозу безпеці на морі, заявивши, що вживатиме правових та дипломатичних заходів проти будь-кого, кого визнають винним", – зазначено у повідомленні Arab News. "Лівійський уряд не дозволить перетворити лівійські порти, територію чи територіальні води на арену для зведення рахунків або експорту міжнародних конфліктів", – наводить видання цитату із заяви уряду.

Уряд заявив, що судно зупинилося в порту Бенгазі для дозаправки та поповнення запасів на зворотному шляху до Росії відповідно до угод про морську співпрацю між двома країнами. За офіційними даними, портові та військово-морські бази, включаючи склади, перебувають у безпеці, і що нормальна робота відновиться, як тільки пожежу буде взято під контроль, а об'єкт буде охоронено.

Два джерела в медичній сфері повідомили, що даних про загиблих не надходило, але є поранені. Кількість та національність поранених поки що невідомі.

Як повідомлялося, у лівійському місті Бенгазі вибухнув російський корвет "Меркурий", він, ймовірно, знищений. Про інцидент 22 листопада повідомили провідні міжнародні та профільні медіа, зокрема агентство Reuters (через Arab News), турецьке державне агентство Anadolu та військово-морське видання Naval News.