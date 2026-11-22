Росія вдарила авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині – є поранений, двоє людей отримали контузії, повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Сьогодні російські війська завдали удару авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки поранення дістав працівник Групи Нафтогаз, його госпіталізували. Ще двоє працівників отримали контузії. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу", – йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз України", що отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

"Це не випадковість, а системне полювання на газовиків. Росія цілеспрямовано б'є по людях, які щоденно забезпечують газом прифронтові громади. Попри небезпеку, вони продовжують робити свою роботу, оскільки від них залежить тепло в домівках українців", – зазначив виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Окрім цього, у Запорізькій області було атаковано дві АЗС Укрнафти. Ніхто з працівників не постраждав.

Як повідомлялося, кілька днів тому російські війська також влучили FPV-дронами по одній з дільниць газовиків у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено спецтранспорт.