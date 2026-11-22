У лівійському місті Бенгазі вибухнув російський корвет "Меркурий", який належить до класу "Стерегущий", корабель, ймовірно, знищений, повідомило видання Naval News.

"Повідомлення про потужний вибух у лівійському порту Бенгазі свідчить про те, що російський ракетний корвет майже напевно знищено. Полум'я охопило судно, хоча наразі неясно, чи воно затонуло біля причалу, чи просто згоріло", – йдеться у повідомленні видання.

Корвет ВМФ Росії вибухнув на території морського порту. Інцидент у Бенгазі також підтверджують декілька джерел Naval News. Про вибух у порту міста Бенгазі також повідомило місцеве новинне видання Alwasat. За їх інформацією, корабель вибухнув у ніч на 22 листопада, а військове командування, уряд та адміністрація порту поки не коментували інцидент. Водночас Національне управління безпеки у східному регіоні Лівії заявило журналістам, що в порту стався вибух боєприпасів, який взяли під контроль.

На відео, яке опублікували на сторінці OSINT-проєкту Exilenova, після вибуху корабель загорівся.