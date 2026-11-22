Правоохоронці припинили конфлікт, що виник між активістами та вірянами щодо перейменування храму преподобного Сергія Радонезького на території Києво-Печерської лаври, наразі проходить перевірка двох звернень від учасників подій, заявили у поліції Києва.

"Сьогодні, 22 листопада, до поліції надійшло повідомлення, що біля одного з храмів відбулася штовханина. За попередньою інформацією, суперечка виникла через розбіжності між громадянами щодо використання та релігійної належності однієї з культових споруд на території історичного комплексу. Правоохоронці припинили конфлікт та не допустили його ескалації", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграм-каналі у неділю.

На місці події наразі працюють наряди поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. "Від учасників до поліції надійшло два звернення, за вказаним фактом триває перевірка", – повідомили в поліції.

Як повідомлялося, учасники акції вимагали прибрати ім'я Сергія Радонезького (московського церковного діяча XIV століття) з назви храму та ставлять під сумнів законність переобладнання колишньої водонапірної вежі – пам'ятки культурної спадщини – під церкву.