Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував влучання російського дрону у житловий будинок у Димері на Київщині, наголосив на важливості комплексного підходу до ескалації з боку Кремля – відповідь має бути спрямована на джерело загрози.

"Кров кожного цивільного, вбитого Росією, на руках Путіна, як і відповідальність за кожен злочин, скоєний під його командуванням. Однак Кремль продовжує ескалацію, а дедалі більше російських провокацій по всій Європі свідчить про те, що його прагнення до конфронтації виходить далеко за межі України", – наводить пресслужба МЗС слова Сибіги у Телеграм-каналі у неділю.

За словами українського міністра, "Європа не може дозволити собі реагувати на кожен окремий інцидент ізольовано. Відповідь має бути спрямована на джерело цієї зростаючої загрози – Росію Путіна. Посилення України та позбавлення Москви ресурсів для продовження агресії – це прямий внесок у безпеку всього європейського континенту", – наголосив Сибіга.

За останніми даними ДСНС, вже відомо про двох загиблих, зокрема 18 річного юнака, та 4 поранених. Ще 11 людей можуть перебувати під завалами, вони не виходять на зв'язок.

Рятувальники продовжують пошукову операцію