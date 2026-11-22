Другим деблокованим з-під завалів у Димері (Вишгородський р-н, Київська обл.) виявилося тіло 18 річного юнака, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Внаслідок російського удару по п'ятиповерхівці на Київщині загинули 2 людини, серед них 18-річний юнак. Ще 4 людини, серед яких дитина, постраждали", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у неділю.

За даними ДСНС, попередньо, під завалами можуть перебувати ще 11 людей, які не виходять на зв'язок. Рятувальники вже демонтували понад 25 плит перекриття. Пошуково-рятувальна операція триває.