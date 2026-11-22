Більша частина Одеси вже з водою, повідомив перший віцемер Одеси Олександр Філатов.

"Причиною знеструмлення стали ворожі атаки по об'єктах системи передачі електроенергії в Одеському районі, які забезпечують живлення Одеси. Через пошкодження цих магістральних мереж відсутнє світло, а в частині міста досі немає води та тепла", – йдеться у повідомленні мерії у Телеграм-каналі у неділю.

Наразі в Одесі працюють бювети, а комунальники організували підвіз води. Також розгорнуто близько 300 пунктів незламності, де можна підзарядити гаджети, а районні адміністрації спільно з мобільними операторами заживлюють базові станції для збереження зв'язку.

З 23 по 27 листопада одеські школи працюватимуть у дистанційному форматі, а в дитячих садках прийматимуть дітей чергові групи.

Як зазначив Філатов, ця доба видалася надзвичайно складною для Одеси. Він подякував енергетикам, комунальним службам і всім фахівцям, які зараз працюють над ліквідацією наслідків російських атак.