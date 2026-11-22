Правоохоронці затримали Фаусто Ісідро Меса-Флореса на прізвисько "Ель Чапо Ісідро", який очолює картель "Лос-Масатлекос", 20 листопада під час спецоперації в муніципалітеті Гуасаве, повідомило CNN.

"Військові Мексики затримали ймовірного наркобарона, внесеного до 10 найбільш розшукуваних втікачів ФБР, що спричинило жорстокі перестрілки в штаті Сіналоа в п'ятницю, внаслідок яких загинуло щонайменше 11 людей, а вболівальники були змушені тікати з бейсбольного матчу", - йдеться у повідомленні мовника.

Спецоперація супроводжувалася боями з озброєними бойовиками, які атакували військових, використовували вибухівку та блокували дороги. Міністерство оборони Мексики повідомило, що на початку операції влада "зазнала нападів із вогнепальною зброєю та вибухівкою", а бойовики встановили блокпости в кількох муніципалітетах поблизу місця арешту.