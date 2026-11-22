Російські окупаційні війська з вечора суботи, 21 листопада, атакували Київщину та ще шість областей України дронами й авіабомбами, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Від учорашнього вечора Росія атакувала Київщину та ще шість областей України дронами й авіабомбами. Під ударами були житлові будинки, енергетична інфраструктура та цивільні підприємства", – написав Корецький у Телеграмі у неділю.

За даними прем'єра, у Запоріжжі пошкоджені багатоквартирні будинки та навчальний заклад. Постраждали двоє людей, серед них дитина. На Харківщині завдано руйнувань житловим будинкам та підприємствам, одна людина поранена. На Дніпропетровщині росіяни вдарили по електропідстанції, на Полтавщині – по цивільному підприємству. На Сумщині та Житомирщині пошкоджені житлові будинки.

"Рятувальники продовжують пошукові роботи у Вишгородському районі Київщини. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину та одну постраждалу дитину. Під завалами можуть бути люди", – написав Корецький

Раніше поліція Київщини повідомляла, що станом на 12.28 було відомо про одну загиблу жінку та трьох постраждалих у житловому будинку у Димері Вишгородського району Київської області, що був зруйнований через ворожу атаку, вважаються безвісно зниклими 15 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та хлопчик 7 років, повідомила поліція Київщини.