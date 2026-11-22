Тиск води на правому березі Києва поступово стабілізується, вода незабаром почне надходити до споживачів, повідомив Київводоканал

"Водопостачання правобережної частини Києва буде поступово стабілізуватися. …Київводоканалу вдалося відновити основні технологічні процеси та налагодити роботу насосного обладнання, необхідного для стабілізації водопостачання правобережної частини столиці", – йдеться у повідомленні Київводоканалу у Телеграмі у неділю.

"Майже добу наші працівники та аварійні бригади працювали безперервно, без зміни чергувань, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого об'єкта та забезпечити подачу води до осель киян", – зазначено у повідомленні.

Водночас у Київводоканалі наголосили, що відновлення водопостачання є складним технологічним процесом, який потребує часу. Після запуску обладнання необхідно поступово наповнити водопровідні мережі та резервуари, а також відновити нормативний тиск. Тому вода з'являтиметься в будинках поступово.