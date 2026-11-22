Уламки російського безпілотника вранці 22 листопада впали на дах десятиповерхового житлового будинку на житловому масиві Перемога у Дніпрі, обійшлося без постраждалих, повідомив мер Борис Філатов.

"Російський дрон знівечив десятиповерхівку на Перемозі (житловий район Дніпра – ІФ-У). Але найперше і найголовніше – усі дивом цілі. Хоча одна квартира фактично зруйнована вщент. Там наскрізь пробило покрівлю та стелю, кімнати перетворилися на купу бетону та пилу. Ще зо два десятки осель також отримали пошкодження", – написав Філатов у Телеграмі у неділю.

Крім цього, в АНД-районі (північно-західна лівобережна частина Дніпра – ІФ-У) через російські атаки також побило шибки у двох приватних будинках.