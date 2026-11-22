У центрі Івано-Франківська конфлікт біля кафе закінчився стріляниною – поранений чоловік, повідомила поліція міста.

"Увечері 21 листопада біля одного з кафе на "стометрівці" – пішохідній ділянці вулиці Незалежності – між трьома чоловіками виник конфлікт. За попередніми даними, під час нього пролунав постріл, унаслідок якого 34-річний франківець отримав поранення ноги", – розповіли у поліції у Фейсбуці у неділю.

На звук одразу відреагував спільний наряд поліції та Національної гвардії, який патрулював центр міста. Поліцейські викликали медиків, і ті госпіталізували пораненого. Другого учасника конфлікту, 27-річного місцевого мешканця, доставили до Івано-Франківського районного управління поліції, щоб з'ясувати обставини інциденту. У нього також були видимі тілесні ушкодження в ділянці обличчя.

Хто стріляв і з чого почалася сутичка, слідчі з'ясовують.