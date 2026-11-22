Станом на 12.28 відомо про одну загиблу жінку та трьох постраждалих у житловому будинку у Димері Вишгородського району Київської області, що був зруйнований через ворожу атаку, вважаються безвісно зниклими 15 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та хлопчик 7 років, повідомила поліція Київщини.

"Поліцейські Київщини продовжують працювати на місці ворожої атаки у Вишгородському районі. Станом на цей час відомо про одну загиблу жінку та трьох постраждалих. Наразі вважаються безвісно зниклими 15 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та хлопчик 7 років. Серед постраждалих дві жінки та 16-річний хлопець, його госпіталізували", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що розгорнуто два оперативні штаби, де поліцейські приймають від громадян заяви та повідомлення про пошкодження майна, травмованих і зниклих безвісти людей, надають необхідні роз'яснення та допомагають постраждалим.

На місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Тривають пошуково-рятувальні роботи.