Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про відновлення руху мостами та греблею ДніпроГЕС
"Рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС відновлено.", – написав він у Телеграмі у неділю.
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про відновлення руху мостами та греблею ДніпроГЕС
"Рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС відновлено.", – написав він у Телеграмі у неділю.
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