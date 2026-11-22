Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про відновлення руху мостами та греблею ДніпроГЕС

"Рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС відновлено.", – написав він у Телеграмі у неділю.