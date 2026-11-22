Олександр Шевченко, який в останні роки був заступником директора філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" (УЗ), очолив іншу філію УЗ – "Вокзальну компанію".

"Тиждень як прийняв новий виклик в межах Укрзалізниці та очолив "Вокзальну компанію". Чим фактично виправдав враження доньки, що тато живе на вокзалах:) Починаю нетривіально з Херсона та Миколаєва, де роль вокзалів проходить трансформацію, але життя точно не спиняється", – написав Шевченко у Facebook у неділю.

За його словами, з суттєвих переваг на новому місці – є простір для змін, але з мінусів – вокзали стає дедалі складніше захищати, тож парадигма ключових викликів зміщена в сторону турботи про людей в умовах полювання на залізничну інфраструктуру.

Як зазначив Шевченко, першочерговими завданнями він бачить безпеку та швидкість відновлення, безбар'єрність – тепер не тільки у вагонах, але й платформах, навігації та зонах очікування, а також готовність кожного вокзалу "перетворитися на простір турботи навколо стресуючого і втомленого пасажира".

Також новий керівник "Вокзальної компанії" планує працювати над підвищенням її комерційної ефективності.

"Але з поправкою на здоровий глузд (тобто не платні туалети в тривогу, а якісні лаунжі, фудкорти і книгарні, в т.ч. підземні). Тут я продовжую вірити в силу креативних партнерств, one-of-a-kind solutions для клієнтського досвіду, як-от наші дитячі IronLands", – уточнив він.

Шевченко, згідно із інформацією на його LinkedIn, був заступником директора філії "Пасажирська компанія" УЗ з листопада 2020 року, а до цього більше трьох років працював PR-директором корпорації "Біосфера". Ще раніше він приблизно по три роки очолював PR UniCredit та був старшим прес-секретарем Укрсіббанку.