Школи Одеси з 23 до 27 листопада включно навчатимуть дистанційно через значні перебої з теплом, світлом і водою, повідомила мерія.

"З 23 до 27 листопада включно школи Одеси навчатимуть дистанційно. Через значні перебої з теплом, світлом і водою діємо за алгоритмами, які затвердила міська комісія з питань ТЕБ та НС.", – йдеться у повідомленні мерії у Телеграмі у неділю.

"Розуміємо, що через відключення діти не завжди зможуть долучитися до уроків онлайн. Наші педагоги підготували відеоуроки, які можна переглянути, коли буде можливість. Щоб отримати записи, зверніться до класного керівника або директора школи", – зазначено у повідомленні.

У ці дні в дитячих садках працюватимуть лише чергові групи для дітей працівників критичної інфраструктури. Про роботу чергової групи можна дізнатися в адміністрації свого садочка.