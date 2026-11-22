Президент України Володимир Зеленський закликав США дозволити передачу Україні ракет до систем Patriot, які вже оплатили партнери в межах програми PURL.

"Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до "петріотів", які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики", – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, цього тижня Росія атакувала 20 регіонів України, випустивши близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів. Значну частину з них становили балістичні ракети, зокрема північнокорейські.

"На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України", – наголосив президент.

Він також повідомив, що в Димері на Київщині, де внаслідок атаки дрона частково зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, триває пошуково-рятувальна операція. Дев'ятьох людей евакуювали, ще 14 не виходять на зв'язок. Крім того, внаслідок удару КАБами по житлових будинках у Запоріжжі поранено дитину.

Як повідомлялося, під завалами зруйнованого внаслідок атаки будинку в селищі Димер на Київщині можуть перебувати семеро людей, повідомляє ДСНС України.