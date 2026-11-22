Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом скасувати норми урядової постанови №1092 про обов'язкову зупинку бізнесу під час повітряної тривоги набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 23 жовтня і станом на 22 листопада вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Постанова зобов'язує бізнес зупиняти роботу під час червоного рівня загрози. Під час жовтого рівня вона дозволяє працювати лише за наявності укриття чи "безпечного простору". Укриття не є виходом. Більшість малих і середніх підприємств не мають приміщення чи коштів на його облаштування, а навіть заклади з укриттям не можуть працювати під час червоного рівня. Тривоги тривають довго, тому вимушені зупинки стають постійними", – йдеться у петиції.

Авторка петиції вважає, що наслідками такого стану речей для країни стануть: втрата доходів підприємств, їх закриття та скорочення працівників, а також втрата для держави податків та єдиних соціальних внесків, які сплачує бізнес.

У зв'язку з цим, вона просить уряд: скасувати норми постанови №1092 про обов'язкову зупинку роботи бізнесу під час тривоги та про обов'язкове облаштування укриття як умову роботи; замінити їх моделлю відповідальності власника – рішення про роботу приймає підприємець, інформує відвідувачів про тривогу і має план дій для персоналу (працівник має право відмовитися працювати під час тривоги, відвідувач якого проінформували про тривогу, самостійно вирішує піти чи залишитися); забезпечити швидке сповіщення про загрозу через "Дію" та інші канали; до ухвалення рішення тимчасово зупинити дію цих норм для малого та середнього бізнесу.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань економічного розвитку у середу рекомендував Верховній Раді звернутися до Кабінету міністрів щодо перегляду ним постанови від 4 вересня 2026 року №1092 про заборону діяльності підприємств під час жовтого рівня загрози, серед іншого, дозволити їм продовжувати роботу без облаштування укриттів за наявності добровільної письмової згоди працівників. В той же час підтверджується право кожного працівника, незалежно від раніше наданої письмової згоди, у будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття під час жовтого рівня загрози.

Чинні вимоги передбачають можливість працювати без укриття лише протягом трьох місяців, до 4 грудня 2026 року. В той же час, у парламентському комітету зазначають, для частини суб'єктів господарювання, зокрема закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, облаштування укриття у приміщеннях, які вони використовують, може бути технічно неможливим або потребувати значного часу та ресурсів. За таких умов виникає ризик тривалого припинення роботи під час жовтого рівня загрози, втрати доходів, скорочення надходжень до бюджетів та ускладнення забезпечення населення товарами і послугами.

18 листопада міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко повідомив, що уряд працює над удосконаленням правил роботи бізнесу під час повітряних тривог в пошуках балансу між безпекою людей і безперервністю роботи бізнесу. За його словами, рішення буде представлено незабаром.