Ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною через пошкодження магістральних мереж внаслідок атак РФ, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через значні руйнування наразі фізично неможливо передати споживачам необхідний обсяг електроенергії", – йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

Як зазначається, йдеться не лише про дефіцит потужності, а також про пошкодження ключової інфраструктури, від якої залежить живлення міста та навколишніх населених пунктів.

Вранці вдалося частково відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Паралельно опрацьовують резервні схеми живлення та інші технічні рішення, щоб поступово повернути світло решті споживачів.

В "Укренерго" зазначили, що повне відновлення потребує часу. Ремонт ускладнюють постійні загрози нових атак і повітряні тривоги.