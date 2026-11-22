Правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту зі стріляниною в центрі Івано-Франківська, внаслідок якого поранено чоловіка.

"За попередніми даними, під час нього пролунав постріл, унаслідок якого 34-річний франківець отримав поранення ноги", – йдеться в повідомленні поліції Івано-Франківської області в телеграмі.

Як зазначається, конфлікт між трьома чоловіками виник увечері 21 листопада біля одного з кафе на пішохідній ділянці вулиці Незалежності. Пораненого госпіталізували. Другого учасника конфлікту, 27-річного місцевого мешканця, доставили до райуправління поліції, у нього також виявили тілесні ушкодження обличчя.

На місці виявили зброю, попередньо травматичну. Слідчі встановлюють, з чого почалася сутичка і за яких обставин застосували зброю, після чого визначать правову кваліфікацію події.