Російські війська атакували п'ять районів Дніпропетровської області, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 10 разів ворог атакував п'ять районів безпілотниками та авіабомбою", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжі, на Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька та Покровська громади, там пошкоджено інфраструктуру. Інфраструктуру пошкоджено також у Новопільській і Вакулівській громадах на Криворіжжі та в Кам'янському.

У Піщанській громаді Самарівського району сталася пожежа. У Синельниківському районі РФ атакувала Васильківську громаду.