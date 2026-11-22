Російські війська вночі атакували Лозову на Харківщині, є постраждала, повідомляє ДСНС України.
"Внаслідок російської атаки на Лозову виникли пожежі, постраждала жінка", – йдеться в повідомленні служби в телеграмі.
Як зазначається, реактивні безпілотники атакували приватний сектор і територію цивільного підприємства.
Зокрема, за однією адресою горіли житловий будинок, господарські споруди та торговельний об'єкт на загальній площі 400 кв. м. Пошкоджено також багатоповерхові й приватні будинки. На території підприємства виникла пожежа площею 350 кв. м.
Усі пожежі ліквідовано, додали у відомстві.