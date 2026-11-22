Сили ППО в ніч на неділю знешкодили 161 із 186 російських ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed (56 із них – реактивні), Гербера, дрон інших типів", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з 18:00 21 листопада противник атакував 186 ударними БпЛА типу Shahed (72 з них реактивні), Гербера і дронами-імітаторами типу "Пародія". Їх запускали з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), з окупованого Донецька, а також Гвардійського і Чауди в Криму.

Зафіксовано влучання на 18 локаціях і падіння уламків на шести. Атака триває, у повітряному просторі кілька ворожих БпЛА.