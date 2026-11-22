Під завалами зруйнованого внаслідок атаки будинку в селищі Димер на Київщині можуть перебувати семеро людей, повідомляє ДСНС України.

"Попередньо 7 людей можуть перебувати під завалами. Інформація щодо загиблих та постраждалих постійно оновлюється", – йдеться в повідомленні служби у фейсбуці.

Як зазначається, внаслідок ранкової атаки зруйновано п'ятиповерховий будинок з першого по п'ятий поверх. Рятувальники евакуювали дев'ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала і госпіталізована.

Тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей.