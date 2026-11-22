Сили оборони знешкодили за минулу добу 2 310 російських окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно ранкового зведення генштабу, загальні бойові втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 листопада 2026 року особового складу – близько 1 637 170 (+2 310) осіб, танків – 12 487 (+2) од, бойових броньованих машин – 25 923 (+39) од, артилерійських системи – 52 661 (+66) од, РСЗВ – 2 295 (+6) од, наземних робототехнічних комплексів – 3 209 (+6) од, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 616 803 (+1 392) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 178 062 (+243) од, спеціальної техніки – 4 925 (+4) од.