Внаслідок обстрілів Слов'янська ввечері та вночі поранено п'ятьох людей, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Загалом на даний час відомо про п'ятьох поранених: чотирьох жінок та чоловіка", – написав він у фейсбуці.

За словами Ляха, місто атакували авіабомбами ФАБ-250. Частково зруйновано корпус університету, медзаклад і багатоповерховий будинок, знищено автомобілі. Пошкоджено також гуртожиток, супермаркет, церкву, приватні та багатоповерхові будинки, навчальний заклад.