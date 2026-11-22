22 листопада в Україні та світі відзначають Міжнародний день сина, День гуманного суспільства, Міжнародний день музиканта.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Филимона та тих, хто з ним.

День 1735 Російська агресія - Day 1735 Russian aggression

Міжнародний день сина

Ідея цього дня виникла як частина ширшого руху з підтримки сімейних цінностей, подібно до таких свят, як День матері, День батька чи День доньки. Хоча свято не має офіційного статусу, воно стало популярним завдяки соціальним мережам і підтримці сімейних традицій.

День гуманного суспільства

Спрямований на популяризацію гуманності, доброти, емпатії та співчуття як основних цінностей у стосунках між людьми, тваринами та природою. Головна ідея — звернути увагу на важливість гуманного ставлення до всіх живих істот і створення суспільства, де панують взаємоповага, співчуття та екологічна свідомість. Свято також нагадує про важливість боротьби за права тварин, збереження природи та захист слабких і вразливих.

Міжнародний день музиканта



День музиканта пов'язаний із днем вшанування святої Цецилії, покровительки музикантів, у християнській традиції.

Свята Цецилія, яка жила в III столітті, вважається символом духовного зв’язку музики та віри. Легенда розповідає, що під час свого мученицького шляху вона співала хвалу Господу, що й стало підставою для її зв’язку з музикою. Офіційно День музики на честь святої Цецилії почали святкувати у Європі від XV століття, і з часом це свято поширилося в усьому світі, поступово трансформувалось у день усіх музикантів.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Віктора Олексійовича Павленка (1886–1932), українського громадсько-політичного та військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР;

140 років від дня народження Михайла Ломацького (1886-1968), письменника, публіциста, літературознавця, етнографа, фольклориста, педагога, громадського діяча;

120 років від дня народження Миколи Олександровича Хрусталенка (1906–1984), українського живописця;

85 років від дня народження Маргарити Юріївни Малиновської (1941–1983), української письменниці, публіцистки, критикині, журналістки;

80 років від дня народження Тетяни Володимирівни Магар (1946–2008), української кінорежисерки, сценаристки, продюсерки.

Ще цього дня:

1963 - У Далласі стається одне з найгучніших вбивств XX століття — Лі Гарві Освальд стріляє в президента США Джона Кеннеді;

1975 - В Іспанії відновлюють монархію — по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні переходить до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня стає королем Іспанії;

1990 - 65-річна Маргарет Тетчер оголошує про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни;

2004 - Починається Помаранчева революція;

2005 - Указом Президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи;

2010 - Починається безстрокова акція протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Церковне свято

День пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним

Святий апостол Филимон - один із 70 апостолів, обраних Ісусом Христом. Він був єпископом в місті Колофон, сучасна Туреччина. Филимон був відомий своєю духовною силою та вірою, і його життя було приміром для інших християн. Щодо тих, хто з ним, відомо, що він був близьким другом апостола Павла. Павло у своєму Другому Посланні до Филимона пише про свою любов і повагу до Филимона, називаючи його "любимим братом" і "співвіршем". Це свідчить про сильний духовний зв'язок та підтримку між ними.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Федір.

З прикмет цього дня:

Іній на деревах обіцяє хороший урожай вівса, дощ – врожай пшениці, а снігопад означає, що негода триватиме довго. Також теплого дня, якщо тепло, то зима буде довгою та сніжною.

Сьогодні не можна сваритися, позичати гроші, відмовляти в допомозі та вирушати в далеку дорогу. Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею, вживати алкоголь та показувати негативні емоції.

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