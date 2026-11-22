Російський ударний дрон в ніч на неділю атакував Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Влучання ударного дрону в Київському районі. На місці пожежа. Наслідки уточнюємо", – написав він у телеграмі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/5039
Російський ударний дрон в ніч на неділю атакував Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Влучання ударного дрону в Київському районі. На місці пожежа. Наслідки уточнюємо", – написав він у телеграмі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/5039
Українська сторона передала американській стороні пропозицію організувати гуманітарну місію з евакуації жителів з низки прифронтових населених пункті…
Президент України Володимир Зеленський вважає можливим проведення тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом н…
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Володимир Путін очікував від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та генеральним секре…
Союзники України, зокрема Франція, погоджуються з тим, що членство в НАТО є найзрозумілішою гарантією безпеки для України, і США також порушують це п…
Росія до відповіді України по Кримському мосту здійснила 109 атак із застосуванням ракет і безпілотників по українських мостах, заявив президент Укра…
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді має відреагувати на російські ракетні удари по металургійному комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг", роботу якого …