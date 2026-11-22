Від початку доби суботи на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав одного ракетного удару та здійснив 51 авіаційний удар, скинув 162 керовані авіабомби. Також застосував 4445 дронів-камікадзе та 1599 разів обстріляв населені пункти й позиції наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на північно-слобожанському та курському напрямках зафіксували три бойові зіткнення, на південно-слобожанському – два, на лиманському – п'ять, на слов'янському – одне, на костянтинівському – десять, на покровському – 13, на гуляйпільському – сім, на оріхівському – одне.

За попередніми даними, на покровському напрямку Сили оборони ліквідували 49 окупантів і поранили 17. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 30 укриттів. Крім того, знищено або подавлено 230 безпілотників різних типів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02qud8Xu6wWTZ7yxqpJxKzfFAPRx85CYWifY25mdGkYfv3G1VDnDQwuLPgyJg9eLMtl