Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (BudrysKestutis) відкинув твердження, що Литва нібито причетна до атаки безпілотників на Калінінградську область РФ.

"Литовська Республіка ніколи не давала дозволу на використання свого повітряного простору для атак на об'єкти в Російській Федерації, зокрема й у цьому випадку", – написав він у Х.

Як він зазначив, ці неправдиві твердження поширюються в соцмережах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що увечері 21 листопада в Калінінградській області РФ пролунали сирени повітряної тривоги. Губернатор регіону Олексій Безпрозванних повідомив, що в Неманському районі система оповіщення про небезпеку безпілотників "відреагувала на підозрілий об'єкт із боку Литви". За його словами, загрози для області немає.

Джерело: https://x.com/BudrysKestutis/status/2124271796820029653