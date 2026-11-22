Президент США Дональд Трамп опублікував фото з Володимиром Путіним, яку підписав як "Мій друг".

Трамп в суботу опублікував у своїй соцмережі Truth Social серію фотографій із зустрічей із главою КНР Сі Цзіньпіном та Путіним, одній зі світлин з очільником Кремля він дав заголовок "Мій друг".

Фотографії стосуються зустрічей, які відбулися 19 листопада в китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Крім тристоронньої зустрічі за участю лідерів США, Китаю та Росії Трамп провів окремі переговори з Путіним і Сі.

Трамп розмістив також серію інших фото, на одному з яких з підписом "Великі держави. 1945, 2026" ("The Great Powers 1945, 2026") зображено лідерів СРСР, США і Великої Британії Йосипа Сталіна, Франкліна Рузвельта і Вінстона Черчилля та знімок, на якому він стоїть разом із Путіним і Сі Цзіньпіном. Ще одне фото, де Трамп спускається трапом літака, підписане "Друзі" ("Friends").

Загалом Трамп опублікував більше десятка фотографій із Сі Цзіньпіном, сім фотографій втрьох із Путіним та три фотографії вдвох із Путіним.

Жодних коментарів до публікацій Трамп не додав.